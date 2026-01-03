2025年を締めくくる恒例歌番組『第76回NHK紅白歌合戦』。例年注目される“番組の顔”に選ばれたのは、3回めの有吉弘行、6年ぶり4回めとなる綾瀬はるか、そして初登場の今田美桜だ。「今回の司会は終始緊張感が漂い、ベテラン芸人の有吉さんがいても間が空いてしまう瞬間がありました。連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じたことで司会にも抜擢された今田さんは、生放送の進行役としてはまだ“慣れ”が足りなかった印象で