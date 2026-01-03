【カイロ＝西田道成】内戦が続くイエメンの暫定政権は２日、東部ハドラマウト県で南部独立派「南部移行評議会」の軍事拠点に対する奪還作戦を始めたと発表した。ＡＦＰ通信によると、暫定政権を支援するサウジアラビア主導の連合軍の空爆で南部独立派の戦闘員２０人が死亡した。南部独立派はイエメン南部を実効支配し、先月には同県など東部２県に勢力圏を拡大していた。中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラは３日、ハドラマ