俳優・松田龍平が３日、自身のＳＮＳで「書き初め」を披露し、「かわいい！」「すごすぎです！」と反響を呼んでいる。インスタグラムに投稿されたのは、妹の「ゆう姫」や母・松田美由紀の「みゆき」、前妻との長女でモデルとしてファッション雑誌に登場したことで話題にもなった「ゆのん」、そして２０２１年１０月に再婚したモーガン茉愛羅の「まあら」…といった家族を毛筆で描いたと思われる絵の数々。フォロワーからは「