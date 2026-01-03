市川團十郎（48）らが出演する「初春大歌舞伎」が3日、東京・新橋演舞場で初日を迎えた。夜の部「春興鏡獅子（しゅんきょうかがみじし）」では、長女市川ぼたん（14）、長男市川新之助（12）と共演した。團十郎は小姓弥生後に獅子精を、ぼたん、新之助は胡蝶の精をつとめた。胡蝶の精は子役がつとめるのが通例であるため、公演に向けた取材で、團十郎は「2人の成長を考えると、最初で最後の胡蝶の精になるかもしれません」と語って