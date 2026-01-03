モナコを率いるセバスティアン・ポコニョーリ監督は、長期離脱を余儀なくされた日本代表MF南野拓実について言及した。2日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。南野は先月21日に行われたクープ・ドゥ・フランス（フランス杯）ラウンド32のオセール戦でスタメン出場を果たした。しかし、前半に左ヒザを負傷し、担架でピッチから退くと、22日にクラブは左ヒザの前十字じん帯の断裂の重傷を負ったことを明らか