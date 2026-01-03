1月4日（日）に京都競馬場で行われる、第64回京都金杯（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝1600m）の枠順は下記の通り。G1、G2と重賞戦線で常に上位争いを演じているランスオブカオスに人気が集まりそう。斤量も57.5kgと絶妙なところ。最内からどのように立ち回るのか、多頭数だけにすんなりは…？波乱も予感させる顔ぶれで、ゴール前は白熱した展開が予想される。【京都金杯】ランスオブカオスは508kg…出走馬の調教後の馬体重混戦