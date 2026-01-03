1月4日（日）に中山競馬場で行われる、第75回中山金杯（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝2000m）の枠順は下記の通り。4連勝中の牝馬カネラフィーナは3枠3番へ。初重賞挑戦、男馬との対決にもなるが、斤量も54kgと手頃で好枠もゲット。好位でスムーズなら。【中山金杯】カネラフィーナは480kg…出走馬の調教後の馬体重1年の計は金杯にあり1枠1番ケイアイセナ牡7・57.0・吉田隼人平田修・栗東2枠2番アンゴラブラック牝5・55.0・戸崎