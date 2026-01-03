JRAは「2025年度JRA賞」の調教師・騎手部門各賞の受賞者が決定したことを発表した。なお、競走馬部門については、1月6日に行われる受賞馬選考委員会後に発表される。●調教師部門（※地方・海外の指定レースの成績を含む）・最多勝利調教師杉山晴紀（栗東）61勝・最高勝率調教師木村哲也（美浦）勝率0.224・最多賞金獲得調教師矢作芳人（栗東）36億1691万8600円・優秀技術調教師杉山晴紀（栗東）※勝率、1馬房あたりの勝利度数・