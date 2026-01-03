スノーボード男子のビッグエア（ＢＡ）、スロープスタイル（ＳＳ）でミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表入りを確実にしている木村葵来（ムラサキスポーツ）が３日、欧米遠征に向け、成田空港を出発した。ＳＳのＷ杯（８〜１０日、米コロラド州アスペン）を経て、五輪開幕を迎える見通し。「Ｗ杯で表彰台を狙いながら、コンディションの調整をしていきたい。（五輪は）金メダルを獲ることが目標です」と決意を新たにした