１２月３１日、青島ビール博物館でビールを味わう韓国人客。（青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島1月3日】中国山東省の青島クルーズ母港に12月31日、韓国からの観光客230人余りが到着した。京畿道安養（アニャン）市の金慧淑（キム・ヘスク）さんは取材に対し、ビールを目当てに訪れたと話した。金さんは「韓国でも青島ビールは有名で、私もよく飲んでいる。青島ビール博物館に行って心ゆくまで味わいたい」と期待を表し