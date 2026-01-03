３日の箱根駅伝復路は、青学大が往路のリードを守り切り、３年連続の総合優勝を果たした。結果は前回と同じでも、早大の選手たちがゴール後に浮かべた表情が全く違う。花田勝彦監督が理由を代弁した。「去年はうれしさもある４位。今年は悔しさばかりの４位です」実は不安を抱えていた。７区の間瀬田（４年）、８区の堀野（１年）が故障などで、直前に積むべき練習ができていなかった。「たすきを何とかつなぐのが目標になっ