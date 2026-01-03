私（サキホ、40代）は夫（リュウイチ、40代）と2人の子どもとの4人暮らし。わが家が住む県内には義両親と義弟（ケンイチ、40代）一家もいて、3ヶ月に1回、3家族で集まるのが恒例です。しかし集まりの準備をするのは私と義母だけ。義妹（マイ、義弟の妻、30代）は準備に関わらないうえ、お金も払わずに余った料理を全て持ち帰ってしまうのです。私は義妹に反撃し始めました。義妹は財布を確認しようとしつつ、ボソッと「いつもご馳