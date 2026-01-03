遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。第23話義母、退院へ【編集部コメント】お母さん、退院のメドがたってよかったですね！高齢の親のいざという場面が来ると、もちろんお金は必要ですが、看護する側の寄り添い