日本政府は、米軍のベネズエラ攻撃を巡り、情報収集を急いでいる。外務省は３日、在ベネズエラ日本大使館に現地対策本部を、本省に連絡室をそれぞれ設置した。同国には約１６０人の在留邦人がいるが、３日夜時点で被害は確認されていない。同省は３日、在留邦人らに不要不急の外出を避けることや、最新情報の入手や安全確保を求める海外安全情報（スポット情報）を出した。