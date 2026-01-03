【その他の画像・動画等を元記事で観る】ブシロードがおくる新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」のTVCMが放映開始となった。本作のメインキャラクターであるマドカ(CV.笹森裕貴)によるナレーションにもぜひ注目してほしまた「ZERO RISE」キャスト情報第1弾の解禁を記念し、プロジェクト公式Xアカウントにて、作中登場キャラクターのバリスタのイラストを使用したオリジナルデザインQUOカード5000円分が抽選で当たるフォロー