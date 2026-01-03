TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜〜木曜 17:00〜20:00）は、本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして“リスナー社員”のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく“ラジオの中の会社”です。2025年12月29日（月）の放送では、会議テーマ「今年のバトル案件 〜こんな結果となりました〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募集。数多く寄