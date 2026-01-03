かぼちゃでおやつ「かぼちゃけんぴ」 さつまいもで作るおやつ「いもけんぴ」、カリポリ食感でおいしいですよね。今日はいもけんぴならぬ、かぼちゃで作る「かぼちゃけんぴ」をご紹介します。 黒ごまをふってかぼちゃの皮と砂糖だけで作れる丁寧に作りたいかぼちゃけんぴかぼちゃの新たな食べ方に！ ありそうでなかったかぼちゃけんぴ、見るからにおいしそうですね。かぼちゃの優しい甘さをいかして作れば砂糖控えめにもできます