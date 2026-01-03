※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじお金の負担も家事も増え、義母と同居している現状にメリットを感じられられない妻。なんど不満をぶつけても真剣に取り合ってくれない夫に、ついに「同居をやめたい」と伝えるのだった…■同居解消を提案 ■なにかがはじまった ■小芝居？ ■妻ドン引き…あまりのショックに、身振り手振りを交えて心情に訴えかけよう