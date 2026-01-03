３日の箱根駅伝復路は、青学大が往路のリードを守り切り、３年連続の総合優勝を果たした。３連覇以上を２度達成するのは、史上初めて。６区石川（１年）が区間３位の好走でリードを広げ、８区塩出、９区佐藤有（ともに４年）の連続区間賞で突き放した。青学大の８区塩出は憤慨していた。往路後に見たライバル校の監督談話には７〜９区で逆転可能とあった。「自分がいるのに何を言っているんだ。なめられている」。そう思えるだ