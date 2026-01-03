DAIDAIさん（仮称）は、何気ない健診結果をきっかけに受けた精密検査で、大腸に良性腫瘍、そして腎臓にはがんの疑いが見つかれました。結果的に2度の開腹手術を経て腎細胞がんと確定。術後の合併症にも悩まされました。がん告知から治療、そして現在の生活まで、その経験を詳しく語ってもらいました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2021年12月取材。 体験者プロフィール：DAI（仮称） 19