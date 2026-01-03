渋野日向子 マネージャーが12月29日、Instagramストーリーズを更新。渋野日向子（26）と木下彩（26）のツーショットを投稿した。 【画像】渋野日向子、欧州の絶景でも“花より団子”？ 「やっぱ炊きたてご飯が恋しい」マネジャー公開の素顔にほっこり 投稿されたのは、渋野と木下がゴルフ場でカメラに向かってほほ笑む写真。グレーのキャップとトップスの色味が似ていることもあ