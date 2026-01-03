むし歯は初期段階では自覚症状が乏しく、進行すると痛みや歯の欠損を伴い、治療が複雑になります。C0からC4までの進行段階があり、早期であれば適切なケアで進行を止めることが可能です。定期的な歯科検診と毎日の丁寧な口腔ケアにより、むし歯の発生を予防し、早期発見・早期治療につなげることができます。口腔内の健康は全身の健康とも関連しており、歯周病などの口腔疾患が糖尿病や心血管疾患のリスクを高めることも報告されて