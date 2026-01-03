侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館が1月2日に明らかにしたところによると、南京大虐殺の生存者である潘巧英さんが1月1日夜に死去しました。95歳でした。1937年、かまどの中に隠れていた潘さんは、日本兵が銃剣で自分の祖父、父親、いとこを刺し殺すのを目の当たりにしました。当時6歳だった彼女は極度の恐怖に襲われ、泣くことさえ忘れていました。彼女は生前、「日本兵はまず祖父を刺し殺し、逃げようとした父親も刺し殺された。