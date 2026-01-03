３日午前１０時頃、兵庫県香美町の「おじろスキー場」で停電が起こり、稼働中のゴンドラやリフトが停止した。スキー場によると、山頂に向かう８人乗りのゴンドラ約１０基に乗った約２０人が約５時間にわたって取り残された。兵庫県警や美方広域消防本部によると、利用者にけがはなく救急搬送もなかった。体調不良を訴えた人もいたという。スキー場によると、雪の影響で倒木があり、ゲレンデに送電する設備が故障した。停電は