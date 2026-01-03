2025年の大晦日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』。第2部では平均世帯視聴率35.2％（関東地区・ビデオリサーチ調べ）を記録し、同番組は3年ぶりに35％台を取り戻した。“最後の紅白出演”を発表した郷ひろみをはじめ、毎年番組を支える氷川きよしや坂本冬美といった常連のベテラン勢が並ぶなか、若手で強烈なインパクトを残したのが、初出場のちゃんみなだ。「男性ダンサーに抱えられて登場したちゃんみなさんは、多くの女性