高コスパな指輪型のスマートリング「RingConn Gen 2 Air」をレビュー！より小さなウェアラブル機器として指輪型の「スマートリング」が注目されています。スマートリングは腕時計型のスマートウォッチやブレスレット型のスマートバンドのようにディスプレイを搭載して画面で情報を確認することはできないものの、日々の健康管理機器として手軽に利用ができます。そうした中で中国・香港を拠点とするRingConnが展開するスマートリン