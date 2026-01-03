モデル、タレント、プロ雀士として活躍する“役満ボディ”岡田紗佳がこのほど、SPA!デジタル写真集「美脚輪舞曲」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】美スタイル＆憂いの表情でダブル役満です！ 大人の色香たっぷりに、芸術的なスタイルで魅了するおかぴーこと岡田紗佳だが、本作では“美脚”をテーマに撮り下ろし。表紙カットから包み隠さず全容を公開しており、女性らしいラインと脚