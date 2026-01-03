テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが晴れ着姿を披露した。３日に自身のインスタグラムを更新。水色の生地に花を描いた着物姿を公開した。「あけましておめでとうございます２０２６、皆さんにとって幸せいっぱいな１年になりますように！（私にとっても！笑）」と新年の願いを記した。出演する同局系スーパーＪチャンネル（月〜金曜・午後４時４８分）は「あさって１月５日から通常放送がスタートです♡」と視聴者