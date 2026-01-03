3日午後、北広島町で住宅が燃える火事があり、2階建ての木造住宅が全焼しました。住人の30代男性と連絡が取れていないということです。火事があったのは、北広島町有田の住宅です。消防や警察によると、3日午後4時前、「山手から煙が上がっている」と付近の住民から通報がありました。消防などが消火活動にあたり、およそ4時間後に鎮圧。木造2階建ての住宅が全焼しました。出火当時、住宅には住人2人がいたとみられ、60代男性が煙