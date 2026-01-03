３日の箱根駅伝復路は、青学大が往路のリードを守り切り、３年連続の総合優勝を果たした。順大はアンカー山本（２年）の２人抜きで３位に食い込んだ。往路を６位で折り返し、目標の総合５位以上へ「マイナスのないレースを進めたい」と狙った順大の長門俊介監督。その想定を上回る好レースで、総合３位に躍進した選手たちを「一人一人がプラスの力を発揮してくれた」と絶賛した。各校が往路を重視する中、指揮官は復路勝負を