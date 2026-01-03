韓国発のグローバルガールグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）の日本人メンバー、ＳＡＫＵＲＡこと宮脇咲良が、米ニューヨークで迎えた新年のショットを公開した。宮脇は２日、自身のインスタグラムを更新。「２０２６年は、ニューヨークのタイムズスクエアで新年を迎えました誰がこんな未来を想像したかな。私は、想像もしていなかった未来でした」と記し、タイムズスクエアーでのイベントに参加したグルー