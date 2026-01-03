2日、埼玉県では最大5センチの積雪を観測するなど、県内各地で雪の影響が相次ぎました。このうち桶川市では、バイクに乗っていた60代の男性が転倒し、大けがをしたということです。埼玉県によりますと、雪の影響で、▼秩父市の県道では、一時、およそ20台の車が立ち往生したほか、▼その先にある神社の駐車場でもおよそ50台が足止めされたということです。この影響で、神社の参拝客らおよそ130人が帰れなくなり、境内などで一夜を