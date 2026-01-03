第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）、予選会を突破した順大は総合３位に入り、主将・石岡大侑（４年）が喜びをあらわにした。２日の往路は６位でフィニッシュ。３日の復路では６区で７位に順位を落とすも、７区で玉目陸（２年）が区間２位の力走を見せて６位に再浮上した。その後の区間も区間一ケタ順位でまとめ、最後は１０区の山本悠（２年）が３位まで押し上げた。前回大会はシード圏内の１０位に７秒届か