現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップ（G1）に予備登録された日本馬が発表された。ウィルソンテソーロやフォーエバーヤングなど、計14頭が名を連ねている。世界最高峰を制した一年…フォーエバーヤング、関西競馬記者クラブ賞を受賞東京大賞典を勝利したディクテオンなど東京大賞典・ディクテオンと矢野貴之騎手 (C)Hiroki Hommaウィルソンテソーロ（牡7・美浦・高木登）エルトンバローズ（牡