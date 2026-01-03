新しい学校のリーダーズのメンバーとして国内外で活躍するSUZUKAが映画『迷宮のしおり』で声優デビューを果たした。初めての挑戦やエネルギッシュなパフォーマンスの根幹を聞いた。新しい学校のリーダーズのメインボーカルとして世界を股にかけて活躍するSUZUKAが声優に初挑戦。「マクロス」シリーズで知られる河森正治監督初のオリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』で、スマホの世界に迷い込んだ引っ込み思案な高校生