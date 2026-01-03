「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）王者青学大が往路も復路も制して大会記録も更新する完全優勝で、史上初２度目の３連覇と９度目Ｖを達成した。５区の区間記録を１分５５秒も更新し、“シン・山の神”として勝利の立役者となった黒田朝日（４年）は金栗四三杯と最優秀選手（ＭＶＰ）賞をダブル受賞。会見では首から下げた金メダルに、２つのトロフィーを両手で掲げ、「これまで学生三大駅伝を９回走っ