新日本プロレスは3日、都内で「WRESTLEKINGDOM20in東京ドーム棚橋弘至引退」の前日公開会見を行った。メインでオカダ・カズチカと引退試合をする棚橋弘至は会見に出席。オカダは「お久しぶりです。オカダ・カズチカです。久しぶりにお客さんの前で話すのは引退なんだ。ボコボコにしてハイフライフローができないくらいに圧倒的な力の差を見せるので楽しみにしててください」と強気。棚橋は「100年に1人の逸材、棚橋