正月恒例のＴＢＳ「ドリーム東西ネタ合戦２０２６」が１日に放送された。１３回目の名物番組。浜田雅功の司会で、博多華丸・大吉、ナイツ、かまいたち、ウエストランドら東西の人気芸人２６組が出演した。一方で西軍に不可欠な存在としてイジられ続けてきた陣内智則が２年連続の不出演。２０２０年の大トリでネタ披露したが、浜田が「なんか、スベッてなかった？」と踏み込み、歴史的スベりとネタ化。なぜか浜田不在だった２