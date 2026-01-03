2026年に金運アップが期待できる場所とは、いったいどこなのでしょうか？ 統計学を用いた占術の1つである数秘術とカラーセラピーを融合させた「数秘＆カラー」をもとに解説します。2026年の吉方位は南西吉方位は占いの種類によって異なることもありますが、「数秘＆カラー」では2026年は「1」の年に当たります。サポートカラーは赤、ラッキーな方角は「南西」とされています。自宅を起点に南西方向へ出掛けることで、よい運気を呼