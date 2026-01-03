「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）Ｍ！ＬＫの佐野勇斗が、１０区を走った同姓同名の佐野颯人のある行動を発見し、自身の公式Ｘで反応した。佐野颯人は、関東学生連合として走った武蔵野学院大学の選手で、ゴールテープを切った瞬間、片手を首に寄せていた。その後、佐野勇斗は「箱根駅伝皆さん熱い走りを見せてくださってありがとうございます」「佐野颯人さん、イイじゃんやってくれた…？」と投