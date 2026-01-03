スノーボード男子のビッグエア（ＢＡ）、スロープスタイル（ＳＳ）の長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）が３日、欧米遠征へ成田空港から出発した。二十歳の誓いとして「覚悟」との二文字を選んだ。２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪の初代表入りへ「４年に一度のビッグイベント。応援してくれる人の思いに応えたい。覚悟を持っていきたい」と夢舞台への思いを口にした。昨年１１月の今季Ｗ杯開幕戦はＢＡで８位。