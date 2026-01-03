◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）青学大が、１０時間３７分３４秒の総合新記録で３連覇を達成。史上初めて同一チームが２度目のＶ３達成となった。往路では、１区でまさかの１６位発進と波乱だったが、巻き返して大逆転Ｖ。原晋監督は「大会記録の１０時間４０分を切るということは、確実にやりたいという思い