３日の箱根駅伝復路は、青学大が往路のリードを守り切り、３年連続の総合優勝を果たした。国学院大は７区高山（４年）の区間賞などで往路４位から巻き返し、過去最高の総合２位に入った。国学院大は６区を終え、トップと３分２３秒差。「総合優勝はきついかなとちょっと思った」と弱気になりかけていた前田康弘監督の背中をたたいたのが、７区・高山（４年）の激走だった。背後には白い雪をたたえた富士山。前方には背中すら