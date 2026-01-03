1月3日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第18節のGAME1が開催。B1に所属する各クラブが新年最初のゲームを戦った。 東地区は、前年王者の宇都宮ブレックスが2026年黒星スタートとなった。仙台89ERSとのアウェーゲームにリードして折り返したものの、後半は29－55と勢いに乗った仙台に圧倒され、75－92で敗戦。B1得点ランキング1位