柏レイソルは3日、DF〓田大誠がいわきFCに期限付き移籍することを発表した。なお、移籍期間は26年6月30日までとなる。〓田はクラブを通じ、「来シーズンよりいわきFCに期限付き移籍することになりました。今シーズンはなかなか試合に絡めず、柏レイソルの力になれなかったことを非常に悔しく思います。それでも優勝争いをするチームの一員としてシーズンを通して戦えたこと、試合に絡めなくてもとにかくチームのために尽くすこ