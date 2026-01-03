アルビレックス新潟は3日、昨季限りで契約満了となったMF高木善朗がパトゥム・ユナイテッド(タイ)へ移籍することを発表した。高木はクラブを通じ、「サワディカープ!お久しぶりです。タイのBGパトゥム・ユナイテッドFCに移籍になりました。33歳になっても新たな挑戦ができることを、幸せに思います。タイでの試合は日本で見れないと思いますが、応援よろしくお願いします。タイシテルニイガタ。」とコメントしている。