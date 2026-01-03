水戸ホーリーホックは3日、FW粟飯原尚平とMF山崎希一の契約更新、また、松本山雅FCに育成型期限付き移籍していたMF川上航立の復帰を発表した。各選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。●FW粟飯原尚平「あけましておめでとうございます!2025年は水戸ホーリーホックに関わる全ての方にとって最高の年になりました。2026年はさらにパワーアップした水戸ホーリーホックをお見せして、盛り上げていけるように頑張りま