サンフレッチェ広島は3日、水戸ホーリーホックに期限付き移籍しているMF仙波大志とRB大宮アルディージャに期限付き移籍しているDFイヨハ理ヘンリーの期限付き移籍期間延長を発表した。ともに移籍期間は26年6月30日までとなる。昨季のJ2リーグで仙波は7試合に出場し、イヨハは11試合1得点を記録していた。両選手は両クラブを通じ、以下のようにコメントしている。MF仙波大志●広島側「この度、期限付き移籍を延長して水戸ホー