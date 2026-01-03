川崎フロンターレは3日、MF山内日向汰が柏レイソルに完全移籍することを発表した。昨季途中からベガルタ仙台に期限付き移籍していた山内は、昨年12月29日に期限付き移籍期間満了が発表されていた。下部組織から育ち、桐蔭横浜大を経て川崎Fへと戻ってきた山内は、クラブを通じて以下のようにコメントしている。「僕がフロンターレでプレーすることに関わっていただいたすべての皆様へこのクラブは、僕の生活の中に当たり前にあ