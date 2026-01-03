日本脳炎は日本を含む東アジア・東南アジア・南アジア・西太平洋地域にみられる感染症です。日本では患者数が激減していますが、世界的には2年から15年の間隔で流行しています。 ここでは発症すると脳に大きなダメージを受ける可能性がある日本脳炎の予防法などを紹介しましょう。 ※この記事はメディカルドックにて『「日本脳炎」を発症すると現れる初期症状はご存知ですか？医師が監修！』と題して公開した記事を再編集